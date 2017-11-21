Путин заявил об окончании военной операции в Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу в Сочи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, во время которой объявил о намерении закончить военную операцию в стране, сообщает официальный сайт Путина.

Читайте такжеВ Сирии боевики захватили российское оружие (фото)"До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается", - сказал Путин.

И подчеркнул, что в дальнейшем необходимо сосредоточиться на политических процессах мирного урегулирования ситуации в Сирии. Президент РФ заявил, что хочет обсудить с Асадом «основные принципы организации политического процесса»

Сообщается также, что сразу после встречи Путин запланировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.