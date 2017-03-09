Земан планирует снова выставить свою кандидатуру на выборах президента Чехии

«Я решил, что буду снова баллотироваться на пост президента Чешской Республики», — заявил Земан, передает РБК со ссылкой на чешскую газету Lidovky​.

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По данным газеты, глава Чехии сообщил о своих намерениях ​ во время встречи со своими сторонниками в Пражском Граде.

Милош Земан занимает пост президента Чехии с 8 марта 2013 года. Во втором туре первых прямых всенародных выборов, которые прошли в январе 2013 года, он набрал 54,8% голосов.

Земан долгое время возглавлял Чешскую социал-демократическую партию. С 1998 по 2002 года возглавлял правительство Чехии. В 2003г. баллотировался на пост президента Чехии, но проиграл выборы Вацлаву Клаусу.