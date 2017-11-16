В доме калифорнийского стрелка нашли тело его жены

В поселке Ранчо-Техейма в штате Калифорния в США возросло до пяти число жертв, которых убил 43-летний Кевин Нил. В доме преступника, под полом, нашли тело его жены.

Следователи предполагают, что женщина стала первой жертвой убийцы. Об этом передает ТСН со ссылкой на ABC.

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Напомним, вчера, 14 сентября, утром по местному времени Нил похитил у соседа пикап и поехал по поселку отстреливать случайных жертв. Он вел беспорядочную стрельбу по автомобилях, домах, ворвался в начальную школу.

От пуль погибли четыре человека. Еще 10 были ранены. Самого преступника убила полиция. Таким образом, смертей всего шесть.

Помощник окружного шерифа Фил Джонстон предположил, что причиной трагедии могли стать психологические расстройства на фоне конфликтов Нила с женой и с соседями, которые, как он считал, изготавливали наркотики.