В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в начальной школе, есть погибшие и раненные

В штате Калифорния (США) 14 ноября утром по местному времени в начальную школу в сельской местности в заповеднике "Ранчо Техама" вблизи города Ред-Блафф ворвался преступник и открыл стрельбу. Перед этим он ездил по населенному пункту на авто и стрелял в тех, кого видел. Об этом пишет ТСН со ссылкой на Fox5.

По меньшей мере 4 человека погибли, два получили ранения. Так, 6-летнего ребенка с двумя огнестрельными ранениями доставили в больницу вертолетом. У другого ребенка – прострелена нога.

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Во время задержания нападавшего сотрудникам полиции пришлось его убить, поскольку он оказывал сопротивление и отстреливался. Таким образом, общее количество смертей составляет на данный момент 5 человек.

Количество жертв может вырасти: убийца открывал огонь в нескольких местах, в том числе в школе и возле своего дома, выпустил до сотни пуль.

Сейчас в школу съехались полицейские и медики, территория вокруг оцеплена. Также перекрыта дорога на подъезде к городку. Детей из учебного заведения эвакуировали. Правоохранители проверяют, не было ли у убийцы сообщников.

По словам местного жителя, он знал нападавшего, ему было около 50 лет, пишет Би-Би-Си. "В последнее время он много практиковался в стрельбе, отстреливал огромное количество магазинов с патронами", - рассказал он журналистам.

По словам мужчины, он обратился в полицию и рассказал о странном поведении соседа, который еще и угрожал людям на ранчо убийством. Полиция пока не комментирует это свидетельство.

Как сообщают местные СМИ, стрелок имел при себе полуавтоматическую винтовку и два пистолета.

Как передает РБК со ссылкой на местную газету Record Searchlight, в больницы были доставлены десять пострадавших.

Как рассказал заместитель шерифа округа Техама Фил Джонстон, нападавший застрелил двух человек рядом с начальной школой города Корнинг, и еще двух — внутри учебного заведения. Среди погибших нет детей.