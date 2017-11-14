Суд в Сан-Франциско частично разблокировал антимиграционный указ Трампа

Федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско в понедельник, 13 ноября, принял решение, что последний миграционный указ президента страны Дональда Трампа является частично правомерным.

Таким образом, он позволил правительству запретить въезд в США гражданам шести преимущественно мусульманских стран, если они не имеют родственников в Соединенных Штатах, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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Речь идет об Иране, Ливии, Сирии, Йемене, Сомали и Чаде. Решение суда не коснется Северной Кореи и Венесуэлы, которые также были упомянуты в антимиграционном указе Трампа.

Кроме того, право въехать в США будут сохранять граждане указанных мусульманских стран, если они имеют "формальные, задокументированные" отношения с американскими юридическими лицами вроде университетов.

Напомним, в октябре антимиграционный указ Трампа, подписанный 24 сентября, был заблокирован судьей Дерриком Вотсоном. Первый антимиграционный указ Трампа, подписанный еще в январе, сразу после его вступления на должность, также был заблокирован судьями. Второй антимиграционный указ Трамп подписал в марте, однако он тоже стал предметом судебной тяжбы. В июне Верховный суд США частично разрешил его применение сроком на 90 дней. После того, как указ утратил силу, в сентябре Трамп подписал еще один, по которому и принял решение суд в Сан-Франциско.