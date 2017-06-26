Верховный суд США частично отменил блокировку миграционного указа Трампа

Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию на решения двух нижестоящих судов, заблокировавших указы президента страны Дональда Трампа о запрете на въезд в США из шести ближневосточных стран. Об этом сообщает Reuters.

При этом суд дал возможность некоторым положениям одного из этих указов частично вступить в силу. В частности, суд разъяснил, что указ об ограничении на въезд нельзя применять к тем, у кого есть давние отношения с людьми или предприятиями в США, но можно ко всем остальным.

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Апелляцию на указ в целом Верховный суд рассмотрит в октябре. По итогам ее рассмотрения станет ясно, будет ли в итоге этот указ реализован или полностью отменен.

При этом издание называет согласие суда рассмотреть апелляцию и дать ход некоторым положениям указа победой Трампа.

Отметим, что речь идет о так называемом втором антимиграционном указе Трампа. Этим указом Трамп временно запретил въезд в США гражданам шести населенных преимущественно мусульманами стран - Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Запрет вводился сроком на 90 дней.