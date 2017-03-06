Трамп подписал новый антимиграционный указ - СМИ

Президент США Дональд Трамп сегодня, 6 марта подписал новый закон о временном запрете на въезд в страну гражданам ряда мусульманских стран, сообщает Politico.

Издание отмечает, что согласно новому документу, под запрет на въезд в США отныне не подпадают те, кто уже имеет визы на руках, также из списка семи мусульманских стран, подпадающих под запрет, исключен Ирак.

Документ также не содержит пунктов, которые отдают приоритет для беженцев-христиан из мусульманских стран.

В то же время новый антимиграционный закон предусматривает запрет на въезд в США гражданам шести стран на 90 дней: Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Также прекращает прием беженцев со всего мира на 120 дней.

Напомним, Трамп 27 января подписал распоряжение, согласно которому на неопределенный срок прекращался прием беженцев из Сирии. Все другие программы по приему беженцев были приостановлены на 120 дней. Также указ запрещал въезд в США всем гражданам семи мусульманских стран на 90 дней.

После подписания указа в США прошли многотысячные акции протеста против решения Трампа. Сотни американских дипломатов выразили протест против указа. С критикой миграционной политики нового президента выступил в том числе его предшественник - Барак Обама. Указ Трампа оспаривался в нескольких судебных инстанциях.