Администрация Трампа определила список "близких родственников", которые не подпадают под миграционный указ

Администрация президента Дональда Трампа установила новые критерии для заявителей на получение визы США из шести преимущественно мусульманских стран и всех беженцев: теперь им требуется «близкая» семейная или деловая связь с Соединенными Штатами. Об этом пишет Associated Press. Этот шаг последовал за решением Верховного суда, которое частично восстановило спорный антииммигрантский указ президента Трампа.

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Новые указания, направленные в посольства и консульства США в среду, говорят о том, что заявители из шести стран должны доказать связь с родителем, супругом, ребенком, взрослым сыном или дочерью, зятем, невесткой или кровным братом или сестрой в США.

При этом бабушки и дедушки, внуки, тети, дяди, племянницы, племянники, двоюродные братья, невесты не считаются близкими родственниками.

Посольства и консульства США ждут инструкции о том, как реализовать распоряжение Верховного суда, которое частично восстановило запрет на въезд гражданам 6 мусульманских стран после того, как он был заблокирован судами низшей инстанции. Ожидается, что новые меры будут реализованы в четверг.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд США дал возможность некоторым положениям одного из миграционных указов Трампа частично вступить в силу. В частности, суд разъяснил, что указ об ограничении на въезд нельзя применять к тем, у кого есть давние отношения с людьми или предприятиями в США, но можно ко всем остальным.

При этом, суд рассмотрит апелляцию на решения двух нижестоящих судов, заблокировавших указы президента страны Дональда Трампа о запрете на въезд в США из шести ближневосточных стран.