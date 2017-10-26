Вице-президент Каталонии о создании республики: Испания не оставила выбора

Власти Испании не оставили каталонцам "никаких других вариантов", кроме как объявить о создании новой республики. С таким заявлением выступил вице-президент Каталонии Ориол Жункерас, сообщает ZN.ua со ссылкой на The Independent.

Жункерас пообещал, что его Левая республиканская партия начнет работу по созданию республики, поскольку у них есть "демократический мандат" для ее установления. Отмечается, что это заявление вице-президент сделал в качестве лидера партии, а не от имени правительства и президента Каталонии.

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Вместе с тем, как сообщает испанское издание Europa Press, в среду поздно вечером глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон провел 7-ми часовую встречу с советниками правительства, а также с представителями партий и организаций, выступающих за суверенитет. На встрече обсуждался возможный ответ автономии на решение Мадрида применить статью 155, которая может приостановить автономный статус сообщества.

Как сообщили по итогам встречи источники в каталонском правительстве, несмотря на то, что большинство собравшихся склоняются к объявлению независимости автономии, окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.

Как сообщал УНИАН, 10 октября в парламенте Каталонии была принята декларация о независимости региона от Испании, однако вступление в силу этого документа было отложено. Это произошло после неоднозначного референдума в Каталонии, в котором, по данным региональных властей, приняли участие 42,3 процента избирателей.

Глава правительства Испании Мариано Рахой после этого референдума заявил, что в Каталонии состоялся не референдум, а «инсценировка». Голосование также сопровождалось столкновениями граждан и полиции.

В Мадриде заявляют, что лидер Каталонии Карлес Пучдемон потеряет все полномочия и не будет получать заработную плату, как только Сенат запустит в действие 155-ю статью Конституции, которой вводится прямое управление центрального правительства над регионом.