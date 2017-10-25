"Кошельки Путина": у ближнего круга президента России нашли $24 миллиарда

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) связал с президентом РФ Владимиром Путиным около 24 миллиарда долларов. Об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте организации.

Как отмечают в OCCRP, распределение богатств в России является очень неравномерным: ряд определенных манипуляций позволил незначительному количестве олигархов получить контроль над большей долей богатств страны.

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"С приходом к власти Путин «приручил» олигархов, которые ранее отчитывались лишь сами перед собой. Глава государства предложил им взаимовыгодное сотрудничество: политику оставьте мне, помогайте в случае необходимости - и можете оставить себе все эти деньги и даже приумножить их", - говорится в расследовании.

Хотя российский лидер официально "чист", но его друзья, семья и близкое окружение сконцентрировали в себе значительные ресурсы.

Многие из них либо руководят крупными предприятиями, либо являются их акционерами, зачастую в прибыльном минерально-сырьевом секторе. Общая черта всех этих историй успеха - связь с президентом.

У другой, небольшой и более загадочной группы людей — посредников — не нашлось объяснения обнаруженным у них богатствам. Они отрицают какую-либо коммерческую деятельность, о них никто не слышал, а иногда они даже и не подозревают, какие активы записаны на их имя. "И снова мы видим одно сходство: все эти посредники – либо члены семьи Путина, либо его друзья детства", - отмечают в OCCRP. Большинство из этих людей из близкого круга связанны с нефтегазовыми активами или госкомпаниями.

По подсчетам OCCRP и рейтингам Forbes 2017 года, совокупное состояние внутреннего круга Путина составляет почти 24 миллиарда долларов. "Объяснить, откуда у посредников взялись такие деньги просто – вполне возможно, это собственные средства Путина", допускают в организации.

Также в OCCRP рассказали о людях, которых считают «кошельками» Путина Михаила Шеломова, Сергея Ролдугина и Петра Колбина. Отмечается, что несмотря на свои состояния, эти люди остаются вне поля зрения общественности, и могут даже не знать о своих компаниях. Это вызывает вопрос, а действительно ли их активы принадлежат им, или они просто "доверенные лица".

Кроме того, OCCRP написали отдельный текст о двоюродном племяннике Путина Михаиле Шеломове.

Большая часть его известного состояния - акции крупных корпораций, связанных с представителями ближайшего окружения Владимира Путина. Согласно официальным данным, они принадлежат петербургской компании «Акцепт», владельцем которой является Шеломов. У этой компании нет веб-сайта, и, судя по всему, никакой коммерческой деятельностью она не занимается. Похоже, она была создана исключительно для владения акциями других компаний.

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Авторы сделали вывод, что он не знает, какими активами владеет его компания ООО «Акцепт». Например, Шеломова спросили про горнолыжный курорт Игора, который расположен под Санкт-Петербургом. «Акцепт» владеет половиной компании, которая занимается строительством гоночной трассы рядом с Игорой.

История с Шеломовым вписывается в привычную схему. Вокруг Путина «вращается» еще много таких людей: они не являются крупными бизнесменами и не похожи на миллионеров, но при этом на бумаге им принадлежат несметные богатства, полученные от соратников президента.

Виолончелист и старый приятель Путина Сергей Ролдугин стал одним из центральных действующих лиц «Панамских документов», однако всегда отрицал, что занимается коммерческой деятельностью.

В ту же схему вписывается и Петр Колбин, который числится в российском списке Forbes с состоянием в 550 миллионов долларов.

У российского президента множество друзей и соратников, чье личное состояние вполне объяснимо: среди них нефтемагнаты, руководители госкомпаний, политики и другие видные деятели.

Однако Шеломов, Ролдугин и Колбин — совсем другое дело. Несмотря на обширные активы, зачастую приобретенные через сомнительные схемы, они их не демонстрируют, живут скромной жизнью и не привыкли общаться с журналистами. "Все эти личные и семейные связи с президентом порождают очевидный вопрос. Это деньги Путина?", - отмечается в тексте расследования.