Оппозиционер РФ раскрыл схему попадания похищенных миллионов в офшор "кошелька Путина"

В "путинский кошелек" деньги переводили фигуранты "дела Магнитского". И не просто те же самые люди, а те же самые деньги, говорится в блоге оппозиционера Алексея Навального на его сайте.

Так, почти миллион долларов из украденных 230 миллионов был заплачен фирме, на 100% принадлежащей лучшему другу Путина.

Детально схема отрисована здесь:

То есть она выглядела таким образом: сначала из российского бюджета путем махинаций с возвратом НДС было украдено $230 млн. Затем в феврале 2008 года украденные деньги "отмываются" — прогоняются через несколько офшороных фирм, и в результате оседают на офшоре под названием Delco. И последний шаг: в мае 2008-го деньги тратятся на покупку акций "Роснефти" у фирмы, на 100% принадлежащей Ролдугину. Офшору достается 70 тыс. акций "достояния России", а Ролдугину - 800 тыс. долларов.

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"Были деньги в казне РФ, а оказались на офшоре лучше друга Путина. К статье даже приложен договор на покупку акций между двумя офшорами", - говорится на сайте Навального.

При этом, рассказывает оппозиционер, согласно официальной российской версии, деньги из бюджета украли вовсе не чиновничьи жулики типа Карпова, Кузнецова и четы Степановых, а собственнолично Браудер с Магнитским.

Кроме того, Навальный напомнил главную фабулу дела Магнитского: сотрудницы 29-й налоговой крутили схемы с возвратом якобы перевыплаченного налога на прибыль и НДС. Представляли липовые документы и "возвращали" по ним миллиарды из бюджета. Для этих схем использовали несколько фирм, украденных во время полицейских рейдов у фонда "Эрмитаж". А Сергей Магнитский был аудитором этих фирм, схему незаконного "возврата" обнаружил, после чего был арестован и замучен в тюрьме до смерти.

"Воры из налоговой и МВД, укравшие из бюджета РФ $230 миллионов и потратившие их на квартиры в Москве и Дубае, дорогие автомобили и дачи, переводили часть украденного и на офшоры "кошелька Путина". За что имели полный иммунитет и гарантии безопасности", - описывает реальную схему Навальный.

Ранее журналистское расследование сотрудников российской "Новой газеты" и американской некоммерческой организации "Международного консорциума журналистских расследований" на основе "панамских документов" выявило у Ролдугина четыре офшорные компании. Через них проводились сделки с акциями госкомпаний («Роснефть», «Ростелеком», «ВТБ», «КамАЗ», «АвтоВАЗ»), позволявшие, по данным журналистов, получать несколько миллионов долларов за каждую сделку.

После этого Путин заявил, что гордится такими людьми, как Ролдугин, которого он называет своим близким другом. По его словам, виолончелист почти все заработанные деньги потратил на музыкальные инструменты, которые дарит государственным учреждениям.