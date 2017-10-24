Королева Британии заработала на конных скачках свыше 7 миллионов евро

Лошади королевы Великобритании Елизаветы II выиграли более 7 миллионов фунтов стерлингов, что около 7,5 млн евро, за последние 30 лет соревнований. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что прошлый год принес королеве сразу 557,6 тысяч фунтов и стал рекордным в плане доходности от скачек. Сейчас на счету лошадей королевы 451 победа, которые были добыты в 15,9% соревнований.

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Самым успешным из лошадей королевы является Мерлин, который победил в трех из восьми гонок и принес Елизавете II почти 22 тысячи фунтов.

Издание сообщает, что большая часть выигрышей идет тренерам лошадей.

Как сообщал УНИАН ранее, британская королева Елизавета II не собирается складывать свои полномочия в пользу принца Чарльза, поскольку долг перед нацией для нее стоит на первом месте. СМИ развенчали слухи о том, что королева, которой в апреле исполнился 91 год, планирует отойти от дел и передать правление своему старшему сыну принцу Чарльзу.