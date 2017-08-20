Елизавета ІІ не планирует отрекаться от престола и передавать власть принцу Чарльзу - СМИ

Британская королева Елизавета II не собирается слагать свои полномочия в пользу принца Чарльза, поскольку долг перед нацией для нее стоит на первом месте.

Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на Sunday Times.

Со ссылкой на свои источники, близкие к королевскому двору, воскресная газета развенчивает появившиеся в последнее время слухи о том, что королева, которой в апреле исполнился 91 год, планирует уйти от дел и передать бразды правления своему старшему сыну принцу Чарльзу.

Елизавета II находится на троне уже 65 лет - дольше всех ныне живущих в мире монархов, однако осведомленные лица при королевском дворе подтвердили газете, что она по-прежнему привержена своему долгу и не собирается в обозримом будущем запрашивать о вступлении в силу Акта о регентстве.

"Как сообщили Sunday Times три разных высокопоставленных источника, ни Букингемский дворец, ни Кларенс-хаус [официальная резиденция принца Чарльза] не имеют планов в отношении регентства", - пишет газета.

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Официальные лица в Букингемском дворце напомнили Sunday Times об обещании, которое дала королева народу в свой 21-й день рождения: "Я объявляю… что вся моя жизнь, окажется ли она долгой или короткой, будет посвящена служению вам".

Согласно Акту о регентстве 1937 года, монарх может передать власть своему законному наследнику в случае своей нетрудоспособности по болезни, что будет письменно подтверждено тремя или более доверенными лицами королевы, председателем палаты лордов, спикером палаты общин и главой государственных архивов.

Последний раз регентство в Британии существовало в период с 1811-го по 1820 года, когда в результате душевной болезни король Георг III не смог управлять страной и власть перешла его старшему сыну Георгу, назначенному принцем-регентом - впоследствии он стал королем Георгом IV.