В Швейцарии подросток с топором напал на прохожих

В воскресенье, 23 октября, 17-летний подросток, родом из Латвии, напал с топором на людей в швейцарской коммуне Флумс. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Юноша атаковал местных жителей, гулявших в сквере, и ранив нескольких из них, скрылся на украденной машине, попав при этом в аварию.

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Через некоторое время злоумышленник появился в магазине на заправке в коммуне и продолжил совершать нападения. Прибывшая на АЗС полиция открыла огонь по парню и ранила его. После этого подросток был арестован и доставлен в больницу.

Точное число и состояние пострадавших пока неизвестно, но их количество не превышает десяти. По данным полиции, инцидент не имеет отношения к терроризму.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мюнхене мужчина с ножом ранил нескольких прохожих и скрылся.