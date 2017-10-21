В Мюнхене мужчина с ножом ранил нескольких прохожих и скрылся - СМИ

В субботу утром мужчина с ножом напал на людей в центре Мюнхена и многих ранил. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на полицию Мюнхена в Twitter.

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"Полиция работает на Розенгаймерплятц. Преступник ранил ножом многих людей. Больше информации – позже", - проинформировала полиция.

Точное количество пострадавших полиция не называет. Однако издание Bild имеет данные, что нападавший ранил четырех человек.

По данным правоохранителей, злоумышленник скрылся, его разыскивают "всеми имеющимися полицейскими силами". Сообщается, что нападающему – около сорока лет. Он скрылся на черном велосипеде. Среди примечательных деталей он имел зеленую куртку и рюкзак с ковриком для кемпинга.

О причинах нападения пока ничего не известно, но жителей призвали не покидать дома. В районе нападения кружат вертолеты, работают полицейские и спасатели.