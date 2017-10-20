В Бразилии школьник, которого дразнили "вонючкой", устроил стрельбу: не менее двух человек погибли

22:15, 20 октября 2017
Мир
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Сын военного полицейского принес в школу пистолет и убил не менее двух человек.

Сын военного полицейского жестоко отомстил за издевательства / Фото twitter.com/jornal_opopular

В Бразилии в городе Гояния подросток устроил стрельбу в школе. В результате не менее двух учеников школы погибли, еще четыре человека получили ранения, передает 112.ua.

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Сообщается, что раненые ученики находятся в больнице штата Гойас в центральной части Бразилии. Отмечается, что ученик является сыном военного полицейского. Перед нападением он взял дома оружие. Огонь он открыл в перерыве между уроками, достав оружие из рюкзака.

Одноклассник стрелка заявил, что последний "страдал от издевательств". "Персонал называл его "вонючкой", так как он не использовал дезодорант", - сказал ученик.

Он добавил, что стрелок не имел конкретной цели, а стрелял по всем. В полиции отметили, что стрелка задержали, и сейчас расследуются мотивы нападения.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в США служитель церкви остановил атаку суданца, который успел застрелить женщину и ранить пастора 

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Теги: #стрельба в школе#стрельба в Бразилии