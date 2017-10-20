В Бразилии школьник, которого дразнили "вонючкой", устроил стрельбу: не менее двух человек погибли

В Бразилии в городе Гояния подросток устроил стрельбу в школе. В результате не менее двух учеников школы погибли, еще четыре человека получили ранения, передает 112.ua.

Читайте такжеРаскрыто содержание записки стрелка из Лас-Вегаса, жертвами которого стали 59 человек

Сообщается, что раненые ученики находятся в больнице штата Гойас в центральной части Бразилии. Отмечается, что ученик является сыном военного полицейского. Перед нападением он взял дома оружие. Огонь он открыл в перерыве между уроками, достав оружие из рюкзака.

Одноклассник стрелка заявил, что последний "страдал от издевательств". "Персонал называл его "вонючкой", так как он не использовал дезодорант", - сказал ученик.

Он добавил, что стрелок не имел конкретной цели, а стрелял по всем. В полиции отметили, что стрелка задержали, и сейчас расследуются мотивы нападения.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в США служитель церкви остановил атаку суданца, который успел застрелить женщину и ранить пастора