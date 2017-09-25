В США служитель церкви остановил атаку суданца, который успел застрелить женщину и ранить пастора (фото)

В американском штате Теннесси церковный помощник сумел остановить нападение человека в маске с двумя пистолетами, сообщает Би-би-си. В результате атаки была убита женщина и ранены несколько человек.

Читайте такжеВ США полицейские застрелили студента после отказа бросить нож

В момент нападения в церкви города Антиох (пригород Нашвилла) находилось 42 человека. Злоумышленник в маске вошел туда и открыл огонь. Люди бросились бежать, 39-летнюю женщину выстрелы настигли на парковке, от полученных ран она скончалась на месте.

22-летний Роберт Калеб Энгл вступил в схватку с нападавшим. В итоге он получил удар по лицу пистолетом, а злоумышленник выстрелил себе в грудь. После этого Энгл успел взять в своей машине собственное оружие. С помощью других людей он задержал злоумышленника до приезда полиции.

В нападении подозревается 25-лентий Кидега Сэмсон, выходец из Судана. Его мотивы полиции неизвестны. После выписки из больницы ему было предъявлено обвинение в убийстве. В его машине обнаружили еще два пистолета.

Среди тех, кто получил ранения, оказались пастор церкви Джоуи Спэнн и его супруга Пегги. По меньшей мере четыре человека пострадали, все они старше 60 лет.

По словам очевидца, пастор закричал "бегите", когда в церковь зашел вооруженный человек, но тот успел открыть стрельбу по спинам убегавших прихожан. Пожилые люди не смогли быстро скрыться от него.

Энгл так прокомментировал события: "Я не хочу, чтобы меня считали героем. Настоящие герои - это полицейские, службы быстрого реагирования, медицинский персонал и врачи, которые помогли мне и всем пострадавшим".