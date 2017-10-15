Глава МИД Австрии объявил о победе своей партии на парламентских выборах

Лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастиан Курц вечером в воскресенье, 15 октября, объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах, сообщает Deutsche Welle.

В то же время его партия не сможет самостоятельно получить большинство и будет вынуждена искать партнеров по коалиции. Впрочем, Курц не исключает, что сформирует правительство меньшинства.

"Конечно, я хотел бы сформировать стабильное правительство. Если же это будет невозможно, то есть другие варианты", - заявил Курц в эфире телеканала ORF.

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Курц добавил, что планирует переговоры со всеми партиями в парламенте, но только после того, как будет подсчитаны все бюллетени, присланные по почте. Этот подсчет начнется в понедельник, 16 октября.

По результатам прогноза после подсчета более 90 процентов голосов, АНП приобретает 31,4 процента голосов. Это на 7 процентов больше, чем в 2013 году. На втором и третьем месте с минимальным отрывом - Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), у которой 26,6 процента голосов, и правые популисты - Австрийская партия свободы (АПС), в которой 26,5 процента голосов.

Провальными выборы могут оказаться для австрийских Зеленых, которые согласно последним прогнозам набирают 3,8 процента - меньше 4-процентного проходного барьера.

Как сообщал УНИАН, консервативная Австрийская народная партия, главой которой является глава МИД страны Себастьян Курц, согласно предварительным подсчетам результатов голосования, лидирует на досрочных парламентских выборах в стране.

Досрочные парламентские выборы проходили в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов. По итогам выборов президент Александер Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.

Основная борьба за большинство в парламенте и кресло канцлера развернулась между действующим главой кабинета министров, председателем Социал-демократической партии Австрии Кристианом Керном и министром иностранных дел, председателем консервативной Австрийской народной партии Себастьяном Курцем, который в мае этого года инициировал проведение досрочного голосования. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава правой оппозиционной Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.