Ультраправые прошли в Бундестаг из-за миграционной политики Меркель - глава МИД Австрии

Успех правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в Бундестаг стал возможен из-за недовольства немцев миграционной политикой правительства Германии.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, сообщает Европейская правда со ссылкой на Die Welt.

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"Результаты для меня не стали сюрпризом. В Германии существует большое недовольство позицией правительства в миграционной политике", - сказал Курц.

"Миграционный кризис не был серьезно воспринят многими политиками и традиционными партиями в Европе", - добавил министр.

Отметим, что в Австрии на 15 октября запланированы парламентские выборы, и партия Курца занимает лидирующие позиции в рейтингах, а сам он может стать новым канцлером. Миграционный вопрос является ключевым в австрийской предвыборной кампании.

Как сообщал УНИАН, консервативный блок в составе Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель, одержал победу на парламентских выборах в Германии. По итогам обработки всех бюллетеней блок ХДС/ХСС набрал 33% голосов, СДПГ - 20,5%. На третьем месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6 процентами голосов. Она впервые попадает в бундестаг.