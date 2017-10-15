Парламентские выборы в Австрии: лидирует консервативная народная партия

Консервативная Австрийская народная партия, председателем которой является глава МИД страны Себастьян Курц, согласно предварительным подсчетам результатов голосования, лидирует на досрочных парламентских выборах в стране.

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Правая партия занимает второе место на парламентских выборах, передает ТАСС.

Все участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) закрылись в Австрии в 17:00 по местному времени (18:00 по киевскому).

Всего в республике работали порядка 10 тысяч избирательных участков, и последними закрылись участки в Вене. Окончательные результаты с учетом голосов австрийцев, поданных по почте, будут представлены в ближайшие дни. Для парламентских выборов 15 октября избирательная комиссия выдала 889 тысяч бюллетеней для дистанционного голосования, что почти на 200 тысяч больше, чем на выборах президента Австрии 4 декабря 2016 года. Конституционный суд ранее запретил публиковать любую информацию о результатах выборов до закрытия участков.

Досрочные парламентские выборы проходили в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов. По итогам выборов президент Александер Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.

Основная борьба за большинство в парламенте и кресло канцлера развернулась между действующим главой кабинета министров, председателем Социал-демократической партии Австрии Кристианом Керном и министром иностранных дел, председателем консервативной Австрийской народной партии Себастьяном Курцем, который в мае этого года инициировал проведение досрочного голосования. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава правой оппозиционной Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.