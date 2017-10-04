Несмотря на Лас-Вегас Трамп пока не готов дискутировать об ограничении оборота оружия

После стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в США возобновились дебаты о целесообразности ограничения оборота оружия. Президент Дональд Трамп во вторник, 3 октября, заявил, что дискуссии на эту тему состоятся позже, как пишет DW.

"Мы будем говорить о законах, касающихся оборота оружия, когда придет время", - заявил Трамп журналистам на пути к Пуэрто-Рико, который пострадал от урагана "Мария".

В среду президент США посетит Лас-Вегас. Стрелка, который убил по меньшей мере 59 и ранил по меньшей мере 527 гостей фестиваля кантри-музыки, Трамп назвал "сумасшедшим" и "очень, очень больным человеком", передает информагентство AP. В этом контексте президент США похвалил полицию Лас-Вегаса, заявив, что правоохранители сделали "невероятную работу".

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В гостиничном номере, откуда злоумышленник стрелял в фестивальную толпу, полицейские нашли, по последним данным, 23 винтовки и тысячи патронов. Мотивы нападения выясняются. Представители медицинских заведений Лас-Вегаса сообщили о по меньшей мере 45 пострадавших в результате стрельбы, которые до сих пор находятся в критическом состоянии.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер во вторник призвал Трампа созвать представителей демократов и республиканцев для обсуждения проблемы контроля за оборотом оружия в США.

Конгрессмен-демократ Крис Мерфи во вторник опубликовал в газете The Washington Post колонку, в которой утверждает, что большинство американцев поддерживает усиление контроля за оборотом оружия и вооруженное лобби "делает так, чтобы проблема выглядела более горячей, чем она есть на самом деле".