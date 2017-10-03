В критическом состоянии находятся 45 пострадавших во время стрельбы в Лас-Вегасе

Не менее 45 пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе (США) до сих пор находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей больниц города.

Сообщается, что в больнице Санрайз, куда сначала доставили 214 пострадавших, сейчас в критическом состоянии находятся 33 пациента. Еще 12 пациентов в таком состоянии находятся в Университетском госпитале, куда сначала доставили 104 потерпевших.

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Напомним, в ночь на 2 октября Стивен Пэддок расстрелял из автоматической винтовки зрителей фестиваля кантри-музыки, который проходил под открытым небом на знаменитом бульваре Лас-Вегас-Стрип. Стрелок действовал один и, по словам шерифа, покончил с собой до прибытия полиции. Террористическая группировка "Исламское государство" объявило о своей причастности к инциденту, но ФБР не нашла связи между преступником и ИГИЛ.

В результате атаки в центре Лас-Вегаса, по последним данным, погибло 59 и ранено 527 человек. Этот инцидент со стрельбой вызвал наибольшее количество жертв в современной истории США.