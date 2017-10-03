Стрельба в Лас-Вегасе: количество погибших возросло до 59, раненых – до 527

Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 59 человек, еще 527 получили ранения. Об этом сообщил шериф города Джозеф Ломбардо, передает CNN.

При этом полицейский отметил, что озвученная цифра не окончательная.

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Как сообщал УНИАН, стрельба произошла во время проведения музыкального фестиваля кантри-музыки "Урожай" (Harvest) в американском Лас-Вегасе. Полиция установила, что 64-летний Стивен Крейг Паддок из Мескита (Невада) открыл стрельбу по посетителям фестиваля из номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Президент США Дональд Трамп назвал расстрел людей в Лас-Вегасе воплощением зла в чистом виде.