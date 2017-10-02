"Исламское государство" взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

17:27, 02 октября 2017
Мир
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Террористы объявили, что открывший стрельбу по толпе в Лас-Вегасе был их "солдатом" и принял ислам.

Иллюстрация / REUTERS

Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Site Intel Group со ссылкой на агентство «Амак».

Они объявили, что открывший стрельбу по толпе в Лас-Вегасе Стивен Пэддок был их «солдатом» и принял ислам «несколько месяцев назад».  Никаких конкретных свидетельств того, что Пэддок был связан с террористами, не приводится.

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Как сообщал УНИАН, рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе на фестивале кантри-музыки произошла стрельба, неизвестный открыл огонь из автомата. В результате стрельбы погибли 50 человек, еще более 400 были ранены.

Согласно данным полиции, стрельбу открыл 64-летний местный  - мужчина по имени Стив Педдок, мотивы его поступка пока неизвестны.

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Новость в сюжете: Стрельба в Лас-Вегасе
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