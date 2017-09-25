В руководстве ультраправой партии Германии произошел раскол

Сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри отказалась входить в состав фракции в Бундестаге.

Об этом она неожиданно объявила сегодня во время пресс-конференции руководства партии, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Spiegel.

Петри, которая получила депутатский мандат по результатам парламентских выборов, сообщила, что "после долгого обдумывания" решила не становиться членом фракции. Сразу после этого она покинула пресс-конференцию.

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Сопредседатель партии Йорг Метхен заявил, что для него это неожиданное решение, о котором он не знал. "Это не обсуждалось с нами, мы ничего об этом не знали", - сказал он.

Петри получила депутатский мандат в своем избирательном округе в Саксонии.

Напомним, блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) во главе с Ангелой Меркель выиграл выборы в Германии, но показал значительно худший результат, чем четыре года назад.

Второй стала Социал-демократическая партия с результатом 20,5% голосов. Это - наихудший результат социал-демократов за все время после Второй мировой войны.

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" заняла третье место, получив 12,6% голосов. Эта партия впервые попала в Бундестаг.