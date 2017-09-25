США нанесли шесть ударов по лагерю ИГИЛ в Ливии, 17 боевиков убиты

Американская авиация нанесла шесть ударов по лагерю террористов "Исламского государства" в Ливии. Об этом сообщает Washington Post.

В результате авиударов погибли 17 боевиков, также уничтожены три машины террористов.

Беспилотник нанес удары в пятницу, 22 сентября.

Читайте такжеВ Ираке казнят российского боевика ИГИЛ

Лагерь боевиков находился в пустыне примерно в 240 километрах к юго-востоку от города Сирт.