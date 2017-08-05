В сирийской Ракке обстреляли госпиталь фосфорными снарядами, - СМИ

Госпиталь в сирийской Ракке обстреляли фосфорными снарядами. Об это сообщает сирийское проправительственное агентство SANA со ссылкой на замглавы местного отделения "Красного полумесяца" Дину аль-Асаад, пишет 112.ua.

Агентство сообщает, что вероятно авиаудар был нанесен ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами.

"Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя", - заявила она.

Аль-Асаад также добавила, что на территории госпиталя не находились боевики террористической группировки "Исламское государство". По ее словам, данное медицинское учреждение обслуживает около 100 тыс. человек в городе.

Напомним, "Исламское государство" - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Таджикистане, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также России. Ее деятельность на территории этих стран запрещена.

Отметим, фосфорные бомбы — это тип зажигательный смеси, снаряженной белым фосфором. Фосфорная бомба распространяет воспламеняющееся вещество, температура горения которого превышает 800 градусов. Территория его распространения может достигать нескольких сотен квадратных метров. Горение вещества продолжается до тех пор, пока не прекратится доступ кислорода или не выгорит весь фосфор. Белый фосфор как химическое соединение очень ядовит (вызывает поражение костей, костного мозга, некроз челюстей).