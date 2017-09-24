В Лондоне неизвестные распылили на людей кислоту

Шесть человек пострадали в субботу, 23 сентября, в результате атаки с использованием кислоты в торговом центре в районе Стратфорд на северо-востоке Лондона. По данным Службы столичной полиции, группа мужчин распылила "вредоносную субстанцию" в нескольких местах комплекса, передает DW.

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Сотрудники правоохранительных органов были вызваны на место происшествия около 20:00 местному времени (22:00 по Киеву). Кроме того, к центру прибыло большое число машин скорой помощи, выставлены оцепления, пишет The Independent.

По ее данным, полиция арестовала одного человека по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Мотивы преступников устанавливаются.

В Скотленд-Ярде заявляют, что инцидент не рассматривается как акт терроризма.

Как сообщал УНИАН, в июле два человека совершили пять нападений с кислотой на улицах Лондона.