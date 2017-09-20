Мэй предложит министрам "внести свой вклад" в ее повестку по Brexit

Членам кабинета министров премьера Великобритании будет предложено «внести свой вклад» в речь премьер-министра страны Терезы Мэй относительно выхода из тупика в переговорах по Brexit, пишет издание Independent.

Как сообщается, Мэй заявила, что приветствует вклад ее старших министров в ее повестку дня по Brexit. Также премьер отметила, что «абсолютно уверена в достижении консенсуса, поскольку кабмин четко понимает конечные цели наших переговоров с европейскими партнерами».

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Информация появилась на фоне сообщения в СМИ о том, что глава МИД Британи Борис Джонсон может уйти в отставку из-за решения Мэй относительно Brexit.

15 сентября была опубликована статья Бориса Джонсона о том, каким будет Brexit для Великобритании и его преимуществах.

Некоторые из высказываний Джонсона были куда амбициознее, чем те, что в настоящее время продвигает правительство во главе с Мэй.