Европарламент призвал ввести санкции против российских чиновников по делу Магнитского

Европейский паррламент призвал Евросоюз ввести санкции в отношении 32 российских чиновников, которых считают причастными к уголовному делу в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Это следует из резолюции, принятой Европарламентом 13 сентября, передает Дождь.

«Мы считаем необходимым как можно скорее вынести на рассмотрение Совета министров Европейского союза список санкций в отношении 32 российских чиновников, причастных к гибели россиянина Сергея Магнитского», — говорится в тексте резолюции, посвященной борьбе с коррупцией.

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Парламентарии призывают одобрить и ввести санкции против людей, упомянутых в списке. Они предлагают запретить им получать визы стран Евросоюза и заморозить их финановые активы в ЕС.

«Акт Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Он вводит персональные санкции в отношении лиц, которые, по данным властей США, причастны к гибели юриста. Санкции подразумевают запрет на въезд в США и заморозку активов этих людей.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2016 года США расширили действие "закона Магнитского" на весь мир.