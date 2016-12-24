США расширили действие "закона Магнитского" на весь мир

Подписанный президентом США Бараком Обамой закон об оборонной политике, который предусматривает выделение более 600 млрд долл. на нужды военных в 2017 году, предусматривает также распространение действия «закона Магнитского» на все страны. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

«Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» предусматривает применение односторонних санкций в отношении лиц, виновных, по мнению США, в нарушении прав человека, а также коррупции. Иностранцам, которые содержатся в этом списке, будет закрыт въезд в США, а имеющиеся в них въездные визы будут аннулированы. Также будут заблокированы собственность и активы в США. Изначально закон применялся только в отношении российских должностных лиц.

Кроме того, подписанный Обамой документ предусматривает создание центра по вопросам борьбы с зарубежной пропагандой и дезинформацией, который войдет в структуру Госдепартамента.

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Центр должен будет возглавлять, синхронизировать и координировать усилия федерального правительства по распознавания, понимания, разоблачения и противодействия зарубежной государственной и негосударственной пропаганды и дезинформации, направленных на подрыв интересов национальной безопасности США».

В 2017 году государство выделит центра 80 млн долл., столько же средств должно быть направлено в 2018 году, отмечается в документе.

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому действие соглашения между Россией и США об утилизации плутония приостанавливается.

Согласно содержанию 2-й статьи закона, Москва может возобновить действие договора, если Вашингтон пойдет на определенные условия – сократит военную инфраструктуру и численность своих военных на территории стран-членов НАТО, вступивших в альянс после 1 сентября 2000 года, а также отменит «закон Магнитского» и все санкции против российских юридических и физических лиц.