США расширили действие "закона Магнитского" на весь мир
Соответствующий закон подписал президент Барак Обама.
Подписанный президентом США Бараком Обамой закон об оборонной политике, который предусматривает выделение более 600 млрд долл. на нужды военных в 2017 году, предусматривает также распространение действия «закона Магнитского» на все страны. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
«Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» предусматривает применение односторонних санкций в отношении лиц, виновных, по мнению США, в нарушении прав человека, а также коррупции. Иностранцам, которые содержатся в этом списке, будет закрыт въезд в США, а имеющиеся в них въездные визы будут аннулированы. Также будут заблокированы собственность и активы в США. Изначально закон применялся только в отношении российских должностных лиц.
Кроме того, подписанный Обамой документ предусматривает создание центра по вопросам борьбы с зарубежной пропагандой и дезинформацией, который войдет в структуру Госдепартамента.
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Центр должен будет возглавлять, синхронизировать и координировать усилия федерального правительства по распознавания, понимания, разоблачения и противодействия зарубежной государственной и негосударственной пропаганды и дезинформации, направленных на подрыв интересов национальной безопасности США».
В 2017 году государство выделит центра 80 млн долл., столько же средств должно быть направлено в 2018 году, отмечается в документе.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому действие соглашения между Россией и США об утилизации плутония приостанавливается.
Согласно содержанию 2-й статьи закона, Москва может возобновить действие договора, если Вашингтон пойдет на определенные условия – сократит военную инфраструктуру и численность своих военных на территории стран-членов НАТО, вступивших в альянс после 1 сентября 2000 года, а также отменит «закон Магнитского» и все санкции против российских юридических и физических лиц.