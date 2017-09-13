В Италии семья с ребенком погибла в кратере вулкана во время экскурсии

Семья туристов из Турина погибла после падения в кратер вулкана Сольфатара недалеко от итальянского Неаполя. Об этом сообщает "Metro".

11-летний сын зашел на запрещенную для прогулок зону, а когда родители пытались вытащить его, грунт провалился, и все трое упали в кратер.

Специалисты еще не знают точную причину смерти, но предполагают, что это могла быть экстремально высокая температура в кратере или же газовые выбросы.

Читайте такжеВо Франции на вокзале произошла стрельба: погибли женщина с маленькими детьми

Трагедия произошла на глазах у второго, 7-летнего, ребенка. Работники чрезвычайной службы, прибывшие на место инцидента, сообщили, что погибшие пересекли защитный рубеж, который должен препятствовать посетителям подходить ближе к кратеру.

"Я видел, как бежал заплаканный ребенок, и даже не мог предположить, что столкнулся с худшей трагедией в своей жизни, потому что я тоже отец. Я находился вблизи Сольфатара по работе, вместе с другими посетителями мы поняли, что что-то случилось и подошли ближе к кратеру. Я даже не представлял, что увижу там. Вытащили два тела, а нас всех оттащили подальше. Я все еще думаю об этой семье и о том, как плачет и просит о помощи бедный мальчик", - рассказал очевидец Диего Витальяно.

Мэр города Виченцо Фильйолиа уже выразил соболезнования родным и близким погибших.