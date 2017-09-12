В Нью-Йорке демонтировали часы, который отсчитывает госдолг США
20:15, 12 сентября 2017Мир
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Часы сняли после того, как цифра на табло превысила 20 триллионов долларов.
Часы сняли сегодня утром / usdebtclock.org
В Нью-Йорке сняли часы, которые отсчитывал госдолг США. Табло демонтировали после того, как сумма обязательств на нем превысила 20 триллионов долларов, пишут «РИА Новости».
Отмечается, что такой отметки в реальном времени часы достиг в пятницу.
Сегодня утром счетчик, который находился на Манхэттене, убрали. Предполагают, что это сделали для того, чтобы технически усовершенствовать дисплей.
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Государственный долг США впервые перешагнул отметку в 20 триллионов долларов 8 сентября, когда президент США Дональд Трамп подписал утвержденный конгрессом бюджет и одобрил повышение потолка долга до 8 декабря.
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