В Нью-Йорке демонтировали часы, который отсчитывает госдолг США

В Нью-Йорке сняли часы, которые отсчитывал госдолг США. Табло демонтировали после того, как сумма обязательств на нем превысила 20 триллионов долларов, пишут «РИА Новости».

Отмечается, что такой отметки в реальном времени часы достиг в пятницу.

Сегодня утром счетчик, который находился на Манхэттене, убрали. Предполагают, что это сделали для того, чтобы технически усовершенствовать дисплей.

Читайте такжеГосударственный долг США впервые превысил $20 триллионов

Государственный долг США впервые перешагнул отметку в 20 триллионов долларов 8 сентября, когда президент США Дональд Трамп подписал утвержденный конгрессом бюджет и одобрил повышение потолка долга до 8 декабря.