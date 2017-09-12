Проверьте мой бра: фанат пришел на футбол в бюстгальтере (фото)
Саймон Хантер попросил стюардов команды-соперника проверить его бра, как они это делали с девушками.
Фанат английского клуба "Линкольн Сити" пришел на матч против "Стивенидж" в бюстгальтере. Смельчак по имени Саймон Хантер решил таким образом поддержать женщин, передает Проспорт.
Читайте такжеСотрудник ВВС смотрел фильм для взрослых в прямом эфире (видео)
Дело в том, что на предыдущей игре "Стивенидж" стюарды не хотели пропускать многих девушек на стадион и просили показать бюстгальтеры.
What a day imps sidarmy pic.twitter.com/TRYPbKC860— Simon Chanter (@sidtheimp) September 10, 2017
"Я спросил одного стюарда, хочет ли он проверить мой лифчик, и он просто посмотрел на меня. После этой истории о фанатах "Гримсби" у меня возник вопрос: "Зачем вы тогда проверяли женский лифчик?", - прокомментировал 33-летний фанат, которого цитирует BBC.
По его словам, единственное, что попросили его стюарды - снять шляпу, чтобы проверить, есть там что-то внутри. Саймон ходил в бюстгальтере в пабе, на улице и на стадионе.
Ранее 20-летний британец Джои Бардж из-за жаркой погоды пришел на работу в шортах, но там ему сделали замечание и заставили поехать домой и переодеться. Поэтому он решил ответить оригинально на такой запрет - вернуться в юбке.