Проверьте мой бра: фанат пришел на футбол в бюстгальтере (фото)

Фанат английского клуба "Линкольн Сити" пришел на матч против "Стивенидж" в бюстгальтере. Смельчак по имени Саймон Хантер решил таким образом поддержать женщин, передает Проспорт.

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Дело в том, что на предыдущей игре "Стивенидж" стюарды не хотели пропускать многих девушек на стадион и просили показать бюстгальтеры.

What a day imps sidarmy pic.twitter.com/TRYPbKC860 — Simon Chanter (@sidtheimp) September 10, 2017

"Я спросил одного стюарда, хочет ли он проверить мой лифчик, и он просто посмотрел на меня. После этой истории о фанатах "Гримсби" у меня возник вопрос: "Зачем вы тогда проверяли женский лифчик?", - прокомментировал 33-летний фанат, которого цитирует BBC.

По его словам, единственное, что попросили его стюарды - снять шляпу, чтобы проверить, есть там что-то внутри. Саймон ходил в бюстгальтере в пабе, на улице и на стадионе.

Ранее 20-летний британец Джои Бардж из-за жаркой погоды пришел на работу в шортах, но там ему сделали замечание и заставили поехать домой и переодеться. Поэтому он решил ответить оригинально на такой запрет - вернуться в юбке.