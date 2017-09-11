Жена голливудского актера призналась, что муж "топит горе" в алкоголе из-за потери ребенка

Звезда фильмов "Август Раш" и "Матч Поинт", а также сериала "Тюдоры" Джонатан Риз Майерс и его жена, азиатская актриса Мара Лэйн, потеряли ребенка.

Лэйн сообщила о выкидыше на своей странице в соцсетях, объяснив, помимо этого, недавний инцидент с ее мужем - он был замечен в аэропорту в состоянии алкогольного опьянения, пишет Hello.

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"Нас переполняет печаль, но мы вынуждены сообщить, что потеряли ребенка, которого очень ждали (особенно Джонатан, поэтому он принял трагедию так близко к сердцу). Трудно переживать все это, особенно учитывая прошлые проблемы моего мужа. Спасибо всем родным и друзьям за поддержку. А те, кто сфотографировал моего мужа, и кто воспринимает его лишь как человека, который борется с врожденным хроническим алкоголизмом, а не актера, умеющего собственные проблемы превращать в искусство, тот плохо его знает и явно не прав. Но мы вас прощаем. Ему уже помогли врачи, а кто поможет вам?", - написала о второй беременности Мара, которая 15 декабря 2016 года родила Риз Майерсу первенца - сына, которого назвали необычным именем Вулф. Мара рожала не в больнице, а дома при помощи акушерки.