Таинственный "отец" о дочери погибшей экс-нардепа Бережной: носит мою фамилию с рождения (видео)

Бизнесмен Борис Фуксман подтвердил, что является отцом дочери экс-нардепа Ирины Бережной, которая на днях погибла в автокатастрофе. Он пришел в Лавру проститься с погибшей, от комментариев отказывался, ведь признался ТСН, что говорить ему сейчас очень трудно.

Однако на вопрос об отцовстве, который давно обсуждался в прессе, но скрывался самой Бережной, ответил.

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"Она была взята за дочку, когда она родилась. Она - моя доченька с первого дня своей жизни, и носит мою фамилию с первого дня. Она удивительная девочка и очень похожа на свою мать", - сказал Фуксман.

Здоровье девочки после аварии, в которую она попала с матерью, не вызывает беспокойств.

"Ребенок жив, здоров, никаких серьезных повреждений не случилось", - заверил бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, за дочерью погибшей в ДТП бывшего нардепа от Партии регионов Ирины Бережной в Задар прибыл отец ребенка. Различные СМИ сообщали, что это - бизнесмен Борис Фуксман, отношения с которым Бережная тщательно скрывала.