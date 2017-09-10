Во Франции на вокзале произошла стрельба: погибли женщина с маленькими детьми

На железнодорожном вокзале во Франции в Уаз произошла стрельба, есть погибшие. Об этом сообщает Le Parisien.

Сообщается, что в результате стрельбы погибли 4 человека, из которых двое детей – 3-х и 5-ти лет. Еще двое погибших – мать детей и друг семьи.

Пока известно, что нападавших было двое, один из них покончил с собой после убийства, второй преступник скрылся. Он объявлен в розыск.

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Место трагедии оцеплено. Над станцией кружит вертолет, по периметру стоят вооруженные жандармы.

Как сообщает УНИАН ранее, в Киеве на Лукьяновке неизвестные на сером автомобиле с польской регистрацией столкнулись с автомобилем Porsche, после чего обстреляли его и скрылись.

У автомобиля с польскими номерами отпал бампер. Уточняется, что инцидент произошел на улице Дегтяревская 36.