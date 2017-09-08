Конституционный суд приостановил каталонские законы о выходе из Испании

Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании 7 сентября приостановил действие всех документов, принятых властями Каталонии, сообщает Би-би-си. В ответ на решение КС председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что "демократию в Каталонии не остановит никто".

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По его словам, решение о проведении референдума было принято в одностороннем порядке после неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Ранее каталонский парламент принял закон о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, создаст юридическую основу для выхода автономной области из состава Испании. Документ вступил бы в силу только в случае победы на референдуме сторонников независимости Каталонии.

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса пригрозил уголовным преследованием поддержавшим закон о референдуме каталонским парламентариям.