В Госдепе США заявил о законности закрытия дипмиссий России

В Вашингтоне утверждают, что решение о закрытии российских дипломатического и торгового представительства в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне законно, передает dw.com со ссылкой на источники.

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Это заявление прозвучало после того, как российский президент Владимир Путин пообещал подать в американский суд из-за закрытия российских дипучреждений.

Также высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что согласно международному праву, страны могут открывать дипломатические учреждения только в случае согласия принимающей страны. По его словам, Вашингтон отозвал свое согласие в отношении российского консульства в Сан-Франциско.

Вместе с тем американское дипломатическое ведомство надеется, что удастся избежать дальнейших ответных мер со стороны Кремля, говорится в заявлении представителя Госдепартамента, распространенном на условиях анонимности.