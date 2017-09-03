В сети показали обыски сотрудниками ФБР в генконсульстве России (видео)

Министерство иностранных дел России в своем Facebook опубликовало видео обысков в здании генконсульства в Сан-Франциско.

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Ранее МИД РФ заявил, что спецслужбы США намерены провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США эту информацию не комментировали.

Также МИД РФ вручило ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве из-за "планов правительства США провести обыск в Торговом представительстве РФ в Вашингтоне".

Как известно, 31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть 2 сентября генконсульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.