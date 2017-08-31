В России студию режиссера скандального фильма о Николае II забросали "коктейлями Молотова"

В Санкт-Петербурге произошло нападение на студию "Лендок" режиссера Алексея Учителя. В ночь на 31 августа в окна здания бросили бутылки с зажигательной смесью, передает РБК.

По факту случившегося полиция начала проверку. Наиболее вероятная версия случившегося - акция противников выхода на экраны фильма Учителя "Матильда", закрытый показ которого состоялся накануне вечером, 30 августа, пишет издание. Оно также отмечает, что нападение могло быть связано с днем рождением балерины Матильды Кшесинской, о которой идет речь в фильме.

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Кроме того, режиссер и балерина Кшесинская родились в один день, день нападения, 31 августа.

Историческая драма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

В российский прокат, несмотря на протесты религиозных активистов и бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской и глав кавказских республик, фильм выйдет в конце октября с прокатным удостоверением от Минкульта. При этом отдельные кинотеатры и регионы уже заявили, что у них показывать «Матильду» не будут.