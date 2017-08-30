Не хочу видеть: Песков отреагировал на расследование о богатой жизни своего безработного сына

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал скандальное расследование о состоятельной жизни его сына от первого брака Николая Чоулза, передает «Дождь».

Песков заявил, что слышал о расследовании, результаты которого публиковал российский оппозиционер Алексей Навальный, когда был в отпуске.

«Я не пользуюсь интернетом во время отдыха, я этого не видел и не хочу видеть. Семью свою ни с кем не намерен обсуждать», - сказал Песков.

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Напомним, что в связи с расследованием, безработный сын Пескова имеет в своем распоряжении несколько дорогих автомобилей и квартиру в центре Москвы. ФБК, отследив фотографии Чоулза в социальных сетях, рассказал, что сын Пескова ездит на Range Rover стоимостью 9 млн рублей. У него также есть автомобили Ferrari, Mercedes CLA и мотоцикл Harley-Davidson.

Как сообщал УНИАН ранее, 19-летняя дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета приехала в оккупированный Крым якобы наводить порядок в судостроительной отрасли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Тверской.

"Я впервые вижу на видео и, надеюсь, последний раз... Послушайте нового светоча российской политики, новую барыню российских крепостных. Поклонской достойная смена подрастает", - говорится в подписи к опубликованной видеозаписи.