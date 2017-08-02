Дочь Пескова побывала в оккупированном Крыму и угодила в "черный список" "Миротворца" (видео)

19-летняя дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета приехала в оккупированный Крым наводить порядок в судостроительной отрасли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Тверской.

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"Я её в первый раз вижу на видео и, надеюсь, в последний. "Судозавод", "судопроизводство". Послушайте нового светоча российской политики, новую барыню российских крепостных. Поклонской достойная смена подрастает", - говорится в его подписи к опубликованной видеозаписи.

Из-за приезда на оккупированную территорию Украины дочь российского политика попала в "черный список" украинского центра "Миротворец".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.