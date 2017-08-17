Tesla, Ferrari и Range Rover, избиение бабушки и год заключения: Навальный показал насыщенную жизнь Пескова-младшего

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о сыне пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – Николая Чоулза. Об этом пишет ТСН.

По словам российского оппозиционера Алексея Навального, он ездит на элитных авто, постоянно нарушает ПДД и даже провел в британской тюрьме год.

Разыскать сына спикера Владимира Путина удалось благодаря авто Tesla примерно за 170 тысяч долларов, возле которого застали Пескова-старшего. Зарегистрирована машина оказалась на старшего сына Пескова – Николая Чоулза.

Кроме Tesla сын спикера Кремля ездит на Range Rover за 152 тысяч долларов с георгиевской лентой. Есть в его автопарке, которым он щеголяет в соцсетях, и другие элитные машины - Ferrari, Mercedes CLA и мотоцикл Harley Davidson.

Путешествует Чоулз чартерными самолетами и бизнес-классом, и хобби имеет недешевое - конный спорт. Сложилось у сына Пескова и с недвижимостью. По данным ФБК, у него есть 110-метровая квартира в центре Москвы стоимостью до полумиллиона долларов.

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В конце 90-х Чоулз со своей матерью - первой женой Пескова, - перебрался в Великобританию, а в РФ вернулся примерно в 2011-2012 годах. В расследовании говорится, что Чоулз не имеет даже среднего образования, не платит алименты на своего ребенка и фигурирует в нападениях на людей.

В тексте указывается, что сын Пескова побил собственную бабушку. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако впоследствии его закрыли. Также волонтеры ФБК разыскали стенограмму с заседания британского суда. В ней указывается, что сын Пескова в 2009 году в компании двух знакомых напал на подростка и забрал у него деньги, а потом напал на девушку, у которой забрал телефон. По фактам обоих нападений сложили сроки отбывания наказания и Чоулз провел больше года в британской тюрьме.

Чоулз успел поработать журналистом пропагандистского канала Russia Today пару месяцев, а потом стал креативным директором компании "Файт Найтс", которая организует бои и спортивные соревнования.

В комментарии для ФБК Чоулз заявил, что сейчас безработный.