Китай и Индия урегулировали территориальный спор в Гималаях

Индия и Китай достигли договоренности относительно решения территориального спора в Гималаях в районе плато Доклам.

О достижении соответствующих договоренностей в результате переговоров с Пекином сообщили в понедельник, 28 августа, в министерстве иностранных дел Индии, передает Deutsche Welle.

Согласованный компромисс между КНР и Индией предусматривает, в частности, ускорение разведения войск в районе плато Доклам после более двух месяцев эскалации ситуации, отмечается в сообщении.

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По данным внешнеполитического ведомства Индии, это разведение воинских соединений двух стран уже началось и сейчас "идет". На протяжении последних нескольких недель Пекин и Нью-Дели пытались по дипломатическим каналам донести друг другу свои позиции относительно конфликтного региона, отметили в МИД Индии.

Споры вокруг плато в Гималаях обострились из-за попыток Пекина проложить автомобильную дорогу в этом районе. Первые работы по прокладке автодороги начали китайские военные инженеры.

В ответ на действия КНР Индия отправила в этот регион свои войска с целью заблокировать строительство дороги. Впоследствии официальный Пекин неоднократно выступал с резкими требованиями к Нью-Дели вывести индийские военные части с плато. На это в Нью-Дели соответствовали аналогичным требованием в сторону Китая.