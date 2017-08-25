В центре Брюсселя мужчина напал с ножом на патруль

22:51, 25 августа 2017
Мир
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Прокуратура Бельгии расследует нападение мужчины на военных в центре Брюсселя как теракт.

Нападение в центре Брюсселя / фото twitter.com/guyelster

Вооруженный ножом мужчина напал на военный патруль в центре Брюсселя. Об этом сообщает издание RTBF.

Солдаты, патрулировавшие улицы, получили ранения рук и лица, однако их жизни ничего не угрожает. Инцидент произошел около 20:20 по местному времени.

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Отмечается, что нападавший с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Вскоре он умер.

По информации СМИ, напавший - выходец из Сомали. Сообщается, что перед нападением он кричал "Аллах Акбар".

Прокуратура Бельгии расследует нападение мужчины на военных в центре Брюсселя как теракт, добавляет Reuters.

В прокуратуре отметили, что нападавшему 30 лет и он не был замечен в связях с исламистами.

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