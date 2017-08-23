Северная Корея начала уважать США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор КНДР Ким Чен Ын начал уважать Соединенные Штаты. Об этом он сказал во время выступления перед своими сторонниками в городе Феникс, штат Аризона, пишет Bloomberg.

«Я уважаю тот факт, что он начинает уважать нас», - сказал Трамп в Аризоне, добавив «Возможно из этого выйдет что-то положительное».

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Как сообщал УНИАН ранее, в американском городе Феникс, штат Аризона, произошли столкновения между сторонниками и противниками политики президента Дональда Трампа. Столкновения произошли во время визита американского лидера и его выступления.

Сообщается, что пока Трамп выступал в конференц-зале, на улице произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ против митингующих.