Остановите ненависть: в США произошли столкновения между сторонниками и противниками Трампа, полиция применила газ (фото)

В американском городе Феникс, штат Аризона, произошли столкновения между сторонниками и противниками политики президента Дональда Трампа. Столкновения произошли во время визита американского лидера и его выступления, пишет CNN.

Издание сообщает, что пока Трамп выступал в конференц-зале, на улице произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ против митингующих.

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«Люди в толпе начали драться и кидать камни и бутылки в полицию», - рассказал сержант Джонатан Гарвард, добавив «Они разогнали немного газа в этом районе. Полиция ответила перцовыми пулями, пытаясь разогнать толпу и прекратить нападения».

Полицейский вертолет завис над толпой протестующих, которым правоохранители приказали покинуть район. На месте полицейские призывали демонстрантов разойтись или быть арестованными.

Некоторые протестующие держали плакаты с лозунгами: "Остановите ненависть".

Как сообщал УНИАН ранее, 12 августа в американском городе Шарлоттсвилль (штат Вирджиния) возникли стычки с участием ультраправых, за что был введен режим чрезвычайного положения. Акцию "Объединим правых" заявляли как митинг протеста против планов демонтажа статуи генерала Роберта Ли в парке Освобождения (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилля и она должна была начаться в полдень по местному времени.

Генерал Ли командовал армией южных штатов, которые потерпели поражение в Гражданской войне 1861-65 годов. В результате жестоких столкновений один человек погиб и 30 получили ранения. Кроме того, еще два человека погибли после падения вертолета полиции, который изучал оперативную обстановку в городе.