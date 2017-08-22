Мощное землетрясение в Италии: по предварительным данным, украинцев среди пострадавших и погибших нет

По предварительным данным, украинцев среди погибших и пострадавших в результате землетрясения в Италии нет.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел Украины.

«Консул в Неаполе сообщает предварительную информацию: Украинцев нет среди погибших и пострадавших в результате землетрясения», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ результате землетрясения на острове Искья погибли два человека

По информации СМИ, вечером 21 августа на итальянском острове Искья в Тирренском море произошло землетрясение силой 4 балла. Погибли два человека, 39 пострадали.

Как сообщал УНИАН ранее, в понедельник вечером на итальянском острове Искья произошло землетрясение, которое привело к разрушениям в ряде населенных пунктов, есть пострадавшие и пропавшие без вести.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 20.58 по местному времени. Его эпицентр находился в непосредственной близости от западного побережья острова в море на глубине примерно 10 км.

По словам чиновников, погиб один человек, около 25 получили ранения. При этом местные СМИ сообщали о двух жертвах.