В Дании изобретатель подводной лодки признался, что утопил труп журналистки

Датский изобретатель Петер Мадсен признался в том, что утопил в море тело шведской журналистки, которая отправилась с ним в плавание на самодельной подводной лодке "Наутилус", передает РБК.

По официальным данным, Мадсен сообщил полиции о том, что он "похоронил" тело шведской журналистки Ким Валль в проливе Кеге. При этом он подчеркнул, что смерть женщины наступила в результате несчастного случая. Как именно умерла журналистка, полиция не уточнила.

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Направленные на место предполагаемого утопления Валль водолазы обследовали район, однако ничего там не обнаружили. Представитель спасателей Лассе Ларссон заявил Expressen, что в силу особенностей течения в проливе Кеге тело журналистки за десять дней могло отнести куда угодно.

Мадсен по-прежнему является подозреваемым в убийстве журналистки.

Мадсен - создатель небольшой подводной лодки "Наутилус", на которой он не раз выходил в море. 10 августа он отправился из Копенгагена со шведской журналисткой Валль, которая решила сделать репортаж о его проекте. 11 августа сожитель Валль обратился в полицию, сообщив, что она пропала. В ходе поисковых работ был обнаружен Мадсен, который спасся с затонувшего "Наутилуса№. Однако Валль на борту подлодки не оказалось.

Изобретатель попытался заверить полицейских, что еще до кораблекрушения он высадил журналистку на одном из островов в районе Копенгагена. Полицейские ему, однако, не поверили и заподозрили Мадсена в убийстве.

Мадсен за свою карьеру построил три субмарины. Затонувший «Наутилус» был создан изобретателем вместе с группой волонтеров и обошелся датчанину в $200 тысяч. В 2008 году лодка стала самой большой частной субмариной в мире.